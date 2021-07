Hacen pebre a Claudia Conserva por comentario en ‘Milf’: Debió explicarse Luego de comentar la historia de una mujer en Estados Unidos, Claudia Conserva fue tildada de racista por tratarla "de color".

La jornada de este martes Claudia Conserva se vio envuelta en la polémica luego de unas declaraciones que hizo en su programa ‘Milf’, ya que se ganó las críticas de los usuarios de redes sociales quienes la tildaron de «racista» por llamar «gente de color» a las personas afrodescendientes.

Resulta que todo ocurrió mientras estaban en su programa de TV+, donde comentaban la historia de una mujer de 94 años en Estados Unidos, quien por primera vez pudo entrar a una tienda de vestidos de novia, luego de que en el pasado le prohibieran la entrada.

«Es una señora ‘de color’ y ella es negra, linda, preciosa, se iba a casar en el año 52, y fíjate que el tema del racismo en esa época en Estados Unidos era heavy y nunca la dejaron a entrar a una tienda donde vendían el vestido que ella quería ponerse para su boda» comentó Claudia sobre el caso.

Las críticas a Claudia Conserva

Fueron esas palabras las que desataron la molestia de algunos de los seguidores del espacio en redes sociales, quienes de inmediato no dudaron en criticarla, por lo que ella misma decidió salir a aclarar está situación en medio del programa.

«No sé si en Instagram o en Twitter, no sé, que hinchan que le dicen de color a los… ¿cómo se dice? Es como que yo me ofendería que me dijeran blanca, clara» comenzó señalando Claudia en el programa.

Siguiendo por esta línea agregó: «Yo te prometo que dije ‘gente de color’ y entonces ahh.. después uno dice ‘negro’ y empiezan ohh ‘le dijo negro’’, entonces no sé».

Junto con esto Claudia aprovechó de asegurar que no hizo el comentario con mala intención: «Lo hago muy desde la igualdad, es como si me ofendiera que me dijeran ‘blanca’, ‘amarilla’ o ‘rosada’, como que no es tema, pero hay gente que sí repara, entonces que nos diga cómo se dice».

«Las nuevas generaciones me gustan porque son súper estrictas y no te dejan pasar una en las formas de referirse, no solo a personas ‘de color’ o afrodescendientes, si no también a personas con un montón de situaciones. Tenemos que ir aprendiendo y educándonos entre todos» cerró.