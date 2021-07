Javiera Acevedo se confiesa sobre la maternidad: «Recibí el amor más grande del mundo» En una reciente entrevista, Javiera Acevedo habló sobre su nuevo rol como mamá y como le ha cambiado la vida en estos primeros dos meses.

Hace dos meses que Javiera Acevedo se convirtió en mamita por primera vez, luego de que en mayo pasado llegara el pequeño Kai a su vida. Desde ese momento que la chiquilla ha estado más que chocha, compartiendo todo tipo de registros de su retoño.

Es en este contexto que recientemente la actriz nacional conversó con Las Últimas Noticias, donde se refirió a su nueva faceta como mamá, asegurando que se encuentra maravillada con la experiencia.

«Recibí el amor más grande del mundo. Conocí a mi verdadero amor, a mi verdadero príncipe azul. Me di cuenta que el amor es todo, absolutamente todo. El amor a tu hijo es el amor más grande que sentirás en tu vida, si no una no podría ser tan, pero tan fuerte como es» comenzó relatando Javiera.

Junto con esto, la influencer aseguró que la maternidad la sorprendió ya que ahora tiene la capacidad de estar «siempre despierta, con ánimo y contenta. Al verlo a él -que es como verme a mí, es como si tuviera mi alma- se me pasa el cansancio, el dolor de espalda, todo. Ese amor todo lo puede. Uno saca fuerza del amor».

Javiera y su retoño

Eso sí, Javiera comentó que durante este segundo mes de vida, ha logrado conectarse aún más con su retoño, ya que han tenido más tiempo a solas, decisión que tomó por su cuenta y que tuvo todo el apoyo.

«Tengo ayuda un par de horitas a la semana y su papá también lo viene a ver, pero muchos días estoy sola con él y me encanta. Hay días agotadores, sí, pero me dan fuerza para saber que todo lo puedo».

Siguiendo por esta línea, Javiera agregó: «Ahora es cuando más me necesita, porque es pura pechuga. Le doy libre demanda y es un regalo poder hacerlo. Me encanta ese momento cuando nos miramos a los ojos, esa conexión cuando estoy amamantando es para llorar. De hecho, te lo digo y me emociono».

Para cerrar, la actriz aseguró que Kai es todo lo que soñó: «Es tal cual como me lo imaginé; de bueno, de risueño y de simpático. Soy la mujer más afortunada del mundo y me gustaría gritarlo a los cuatro vientos (se emociona) porque la maternidad me hizo una mujer extraordinaria. Si antes era una mujer fuerte, ahora soy una fortaleza. Nunca imaginé que sería tan lindo, ni que yo pudiera dar tanto».