José Luis Repenning contó la firme tras rumores de romance con Priscilla Vargas Luego de que comenzara el rumor sobre el romance entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas, el periodista salió a responder.

Durante los últimos días José Luis Repenning se ha encontrado en el medio de la noticia, pero por por su labor como periodista, sino que por algunos escándalos que incluso envuelven un posible romance con su compañera de trabajo Priscilla Vargas.

Resulta que primero el lector de noticias preocupó a los televidentes luego de que mostrara un extraño comportamiento en ‘Meganoticias’, lo que llevó a que fuera sacado del espacio. Tras esto Diana Bolocco lanzó un particular palo en referencia a un supuesto nuevo amorcito.

La respuesta de José Luis Repenning

Es en este contexto que José Luis conversó con Michael Roldán, Juan Andrés Salfate y Monserrat Torrent en el programa de La Red ‘Así Somos’, donde se refirió a estas pequeñas polémicas en las que se ha visto en esta semana.

Frente a lo que ocurrió en el noticiero de Mega, señaló que «Todo es falso. No gustó mi forma de hacer el noticiero al parecer, pero nada más». Junto con agregar: «Ni me sacaron, ni me atendieron, puro cahuín. Le han dado mucho sin sentido».

Tras esto José Luis se refirió al supuesto romance con Priscilla Vargas, el cuando viene siendo rumoreado desde el mes pasado. «Me han vinculado románticamente con compañeras de trabajo. Ha sido muy fome. Me da lata por mis compañeras y sus familias, y mis hijos».

Finalmente y para terminar el tema, Repenning aseguró que se encuentra completamente «soltero», a pesar del palito que lanzó Diana Bolocco en el ‘Mucho Gusto’.

La molestia de Priscilla Vargas

Aunque José Luis Repenning fue claro en salir a aclarar que no pasaba nada con su compañera de trabajo, al parecer esta no estaría para nada contenta con el cahuín y así lo habría hecho saber a sus más cercanos.

«Entiendo, luego que Diana dejara entrever una relación más que amistosa entre Repenning y Priscilla Vargas, Priscilla habría actuado enfurecida señalando que le parecía de pésimo gusto la broma, absolutamente inapropiada» aseguró el periodista Sergio Rojas.

Y agregó: «Yo entiendo que cuando surgió el rumor de ella con Repenning, habría estado muy molesta, porque ella está en el proceso de separación, ha sido bastante doloroso. Ellos tienen hijos, etc. Por lo tanto, le parecía súper desubicado que alguien lanzase este rumor. Sobre todo del mismo canal».