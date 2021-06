Condenan a 17 años de cárcel a autor material de crimen de Tomás Acevedo Este viernes se entregó el veredicto para los dos jóvenes culpables del brutal crimen de Tomás Acevedo, ocurrido en 2019.

La jornada de este viernes y a dos años del brutal crimen del adolescente Tomás Acevedo, finalmente el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dio a conocer la condena para los autores. Quienes fueron declarados culpables el miércoles pasado.

Según lo reportado por BioBioChile, se confirmó que Ulises Labrín, el actor material del homicidio de 23 años, quien recibió una condena de 17 años y 183 días de prisión. Mientras que la adolescente de 16 años, tendrá que cumplir con 4 años de internación cerrada en un centro del Sename, junto con un año de libertad asistida especial.

Hay que recordar que el juicio se llevó a cabo hace algunas semanas, donde de acuerdo al tribunal se logró acreditar la participación de ambos imputados en el brutal asesinato, además de la premeditación para cometer el crimen que impactó al país.

La investigación del caso Tomás

En la investigación se señaló que «el día 27 de julio de 2019, poco antes del mediodía, la víctima Tomás Acevedo Olea, fue citado a fin de que concurriera a reunirse con la menor de edad (de 16 años) en las cercanías del puente Zamorano, donde esta se encontraba con el coimputado Ulises Labrín».

Tras llegar al lugar, el joven scout fue abordado por Labrín, quien portaba un arma blanca «con la cual le ocasionó numerosas lesiones». Siguiendo por esta línea, la jueza precisó que se alcanzó un número aproximado de «entre 267 y 280 heridas, siendo a lo menos ocho de ellas de carácter mortal».

Los dichos de la familia

Se debe recordar que hace unos días, la tía de Tomás dio una entrevista, donde se refirió a la posible condena de la menor. «La preocupación es que le den menos de lo que nosotros querríamos, que son 5 años. Lo terrible sería menos que eso. Sería un tema preocupante, angustiante, doloroso, burlesco para nosotros».

«No quiero caer en lo cliché, me he mantenido digna hasta el final. Pero tú no sabes el dolor que ha sido para nosotros ver el deterioro de mi sobrino. La cantidad de daño que no se lo doy a nadie» cerró.