¿Nuevo romance? Especulan que José Luis Repenning y Priscilla Vargas serían pareja Diana Bolocco fue la encargada de reavivar el rumor de pololeo con un sugerente dicho sobre José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

Fue a fines del año pasado que José Luis Repenning estuvo en el centro de las noticias faranduleras, esto luego de que comenzara a correr un fuerte rumor que lo relacionaba sentimentalmente con su compañera en el área de prensa de Mega, Soledad Onetto.

En esa oportunidad el periodista fue rápido en salir a desmentir que tuviera un romance con la ex animadora del Festival de Viña. Pues el conductor afirmó en sus redes sociales que solo era un gran amigo y colega de la rubia.

Tras esto y a inicios de semana José Luis volvió a la noticia por un particular comportamiento que mostró en el noticiero de Mega y que lo obligó a salir de pantalla. Pero tras explicar que había ocurrido, las miradas nuevamente se centran en su vida amorosa, pero con otra compañera.

Los nuevos rumores sobre José Luis Repenning

Resulta que ahora el rostro ancla de las noticias del canal privado está siendo fuertemente vinculado con la periodista Priscilla Vargas. Eso sí, los primeros rumores comenzaron a correr en mayo, luego de que Cecilia Gutiérrez se refiriera a esta situación.

Pues la periodista de farándula respondió sin filtro a una pregunta de sus seguidores sobre la vida amorosa de José Luis. «¿Es verdad que Repe y la Priscilla?» le consultó un usuario de Instagram, a lo que esta aseguró que era cierto.

«El otro día estaban muy románticos (a los besos) en un restaurante de La Dehesa» señaló Gutiérrez. Aunque hay que mencionar que de momento no se han visto fotos ni nada parecido que comprueben estos dichos.

Diana Bolocco y su palito

Pero ahora los rumores de una supuesta relación entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas agarraron aún más vuelo, a partir de el medio palito que les mandó Diana Bolocco durante la mañana de hoy.

Resulta que todo partió luego de que el noticiero se despidiera con la canción ‘Total eclipse of the heart’ de fondo, a raíz del eclipse que ocurrirá. Frente a esto José Antonio Neme se mostró indignado de que ellos partieran con una canción romántica, mientras que el matinal no.

«¡No!, ¡Paren todo! porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con… ¡No! Necesito ‘Total eclipse of the heart'» lanzó el periodista.

Frente a lo que Diana Bolocco aseguró sin ningún filtro: «¿Sabes por qué? Porque en ese estudio hay mucho amor… de prensa».