«Cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos»: Ex esposa de Luis Gnecco responde a sus dichos

Luis Gnecco lleva varios días en medio de la polémica, esto luego de que se diera a conocer la acusación de violencia familiar en su contra por parte de su esposa. Frente a lo cual se le formalizó este martes, quedando con prohibición de acercarse a la víctima. Es en este contexto que el actor nacional se había mantenido en completo silencio, hasta que la mañana del jueves compartió en su cuenta de Instagram un extenso comunicado. En el cual se refería a esta situación y pedía delicadeza a la hora de llevar la noticia por respeto a sus hijos. «Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos» comenzó señalando Gnecco en la red social de la camarita. Junto con agregar que «los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera». Además Gnecco pidió «delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor, quien ha sido una de las receptoras de amenazas de muerte realizadas por personas descriteriadas». La respuesta de la ex esposa de Luis Gnecco Es luego de la publicación de este comunicado que Inés Carbacho, la ex esposa de Luis Gnecco decidió recurrir a su cuenta de Twitter para responder a los dichos del actor. «Cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar». Cuando eres adultx debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar. — Ines Carbacho García (@inescarbacho) June 10, 2021