«Me cagué a cada pareja con la que estuve»: Yamila Reyna se sinceró en live Junto a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, Yamila abrió su corazón y expresó que le ha costado tener una vida de pareja.

En la polémica ha estado en los últimos días la actriz y comediante Yamila Reyna tras su relación con el futbolista Diego ‘Mono’ Sánchez.

Resulta que desde que le pidió matrimonio el chiquillo, es que la parejita ha tenido que lidiar contra los periodistas de espectáculos.

El último de ellos fue Sergio Rojas, quien afirmó que Sánchez había engañado a su expolola con Yamila, provocando que la chiquilla explotara.

«Decidí hablar por mis redes para aclarar algunos puntos porque me han colmado la paciencia, me han hinchado las pelotas algunos ‘seudo periodistas’. Y aclarar, por ejemplo, que el señor Sergio Rojas ayer en su live de Instagram hizo acusaciones totalmente falsas sobre mí y sobre mi relación, pidiéndole por favor que aclare esto porque es injurioso lo que hizo, porque es totalmente mentira», dijo en varias historias de Instagram.

Yamila reconoció haber sido infiel

Sin embargo, mas reposadita de sus dichos, es que la chiquilla conversó este jueves con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta en el programa de internet ‘Cuento Corto’.

Ahí fue donde ella misma tocó el tema de la infidelidad, donde Saavedra y Zabaleta negaron haberlos sido. No obstante, Yamila contó lo había hecho en varias ocasiones.

«Yo sí lo he sido, pero porque yo me crié con un padre músico -Daniel Humberto Reyna-, pero era muy caradura porque me decía, ‘yo engañé a tu madre de la cintura para abajo, nunca con el corazón’ y yo lo asimilé como era normal», contó la chiquilla en declaraciones recogidas por Publimetro.

Además contó que «mi hermano también era muy infiel, y yo pensé que era algo muy natural en mí, por lo mismo me cagué a todas las parejas con las que estuve».

Sin embargo, Yamila chantó la moto «hasta que un día uno me la devolvió y ahí dejé de serlo«. Pese a ello, reconoce que la pasó bien.