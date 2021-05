Era un chicoco: Neme recordó cuando ‘funó’ a su mamá por la tele En el matinal 'Mucho Gusto' de Mega, José Antonio Neme recordó un divertido momento vivido cuando fue a 'Sábados Gigantes' cuando era niño.

Mientras conversaban del día de la madre, es que José Antonio Neme contó una curiosa anécdota cuando era un chicoco.

Resulta que el chiquillo a los 5 años asistió a un programa especial de ‘Sábado Gigante’, en un segmento donde participaban solo niños.

«Yo era medio pesado igual cuando niño, entonces cuando no hacía las tareas, lo típico, no me dejaba salir a jugar o me dejaba encerrado en la pieza, hasta que hiciera mis tareas», dijo Neme en declaraciones recogidas por Página 7.

Pese a ello toda la familia del periodista se preparó para el momento, ya que sería la primera aparición de José Antonio en la pantalla chica.

«Llegó el día, elegí mi mejor pinta. Lo que me causaba más emoción era que me pusieran el sticker con mi nombre. Me siento, empieza el programa y justo Don Francisco dice que como venía el Día de la Mamá, que los niños le envíen un mensaje», cuenta el chiquillo.

«A ver este niño que está acá, le quiere mandar un saludo a la mamá’», dijo Don Francis a Neme, respondiendo algo que hasta ahora se arrepiente.

«‘Quiero decirle a mi mamá que la quiero mucho, pero que deje de dejarme encerrado en la casa y que me reta todo el día’. Don Francisco quedó descolocado», afirmó José Antonio, provocando las risas en el panel de ‘Mucho Gusto’.

Además, Neme afirma que «si esto lo hubiese dicho ahora, mi mamá cae presa, era el Chile de los 80».

Neme arrepentido

Después del incómodo momento, su papá quien trabajaba de periodista en la señal, partió a buscar a Neme y lo sacó durante los comerciales.

«Mi papá me sacó de un ala del estudio, y yo dije ‘pero si no hice nada’. En la casa mi mamá me dijo ‘pero cómo me dejas como maltratadora enfrente de todo el país'», dijo el profesional.

Tras contar la divertida anécdota, José Antonio admitió el error y aprovechó de mandarle saludos a su mamá.