«Es muy fuerte»: Karen Bejarano llamó a sus seguidores a denunciar a usuaria "Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos", dijo Karen Bejarano a través de una historia de Instagram.

Mucho mejor se le ve a la cantante nacional Karen Bejarano, después de estar un tiempo en una clínica siquiátrica.

Sin embargo, hay cosas que no se pueden evitar y al ser una personalidad pública ocurre mucho más.

En esta ocasión Karen subió una historia a Instagram para llamar a sus seguidores a denunciar a una usuaria que le mandó unos mensajes los que molestaron duramente a la intérprete.

«Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos y que me enviaron una foto que por razones obvias no la puedo mostrar porque es muy fuerte. Gracias», escribió la chiquilla.

Asimismo, Bejarano señaló que «además es tecnóloga médica».

Si bien el mensaje se publicó hace varias horas, todavía la cuenta aludida permanece funcionando. Sin embargo, esta se encuentra en privado.

La rehabilitación de Karen Bejarano

Más de un mes internada en una clínica psiquiátrica estuvo Karen Bejarano, producto de un complejo momento emocional.

«Aquí estoy. Sin máscaras, sin maquillaje y sin miedo de decir que lo he pasado mal, muy mal. Han sido años complejos los q me han azotado y removido, incluso cosas q creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban… mirándome a la cara y diciéndome: ‘No, de mí no te has escapado, ni lo harás fácilmente», expresó Karen.

Además, afirmó que no se referirá a lo ocurrido al interior del centro asistencial «porque la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, porque es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado por completo».

«Quiero decirles a cada uno de los q llegaron leyendo hasta aquí, q no sientan miedo o vergüenza de sentirse mal, de pedir ayuda profesional y menos de tomar acción frente a situaciones q se nos van de las manos y pueden terminar haciéndonos un daño irreparable», cerró Karen.

Inmediatamente las muestras de apoyo y cariño se hicieron presentes, a los que Bejarano respondió muy contenta al día siguiente.

«Les quería agradecer la cantidad de mensajes que me han llegado. El cariño es impresionante, no sabía que me querían tanto, que me echaron tanto de menos, me siento super bendecida», dijo la chiquilla.