«No sabía que me querían tanto»: Karen Bejarano agradeció mensajes de apoyo Este miércoles a través de Instagram, Karen Bejarano reveló que estuvo internada por 2 meses en un centro de salud mental.

Este miércoles la cantante Karen Bejarano aclaró los rumores de su desaparición de las redes sociales desde hace un par de meses.

La chiquilla de 38 años, confirmó que durante este tiempo se encontraba internada en un centro de salud mental.

«Estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles porque la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, porque es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado por completo», dijo Karen una publicación a Instagram.

Además cuenta que tuvo que estar internada «para entender que la única persona q puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo».

Apenas publicado su post, los comentarios y mensajes de apoyo no se hicieron esperar, entre los que destacaron algunos de sus excompañeros en pantalla.

Daniela Castillo, cantante, expresó «Bella! Que lindo y valiente camino estás tomando!! Te mereces todo lo bueno💗 te mando todo el amor y mi mejor deseos para esta nueva etapa!».

También se sumó a las palabras la actriz Antonella Ríos. «Te mando un abrazo ❤️ @karenbejaranotv que importante lo que dices , lamento todo lo que viviste y espero que ahora estés mejor #powerwoman ♥️«, dijo.

Sumado a ellas, se agrega Francisco Puelles, Carmen Gloria Bresky, Daniel Valenzuela, Francini Amaral, Millaray Viera, entre otros.

Karen agradeció

Después de abrir su corazón, Karen Bejarano agradeció este viernes a todas las personas que les han manifestado su cariño durante las últimas horas.

«Les quería agradecer la cantidad de mensajes que me han llegado. El cariño es impresionante, no sabía que me querían tanto, que me echaron tanto de menos, me siento super bendecida», dijo la chiquilla.

Sobre su alejo de las plataformas, Karen explicó que es «parte de mi sanación también fue estar un rato fuera de las redes porque a ratos uno se ve demasiado expuesto y como uno no alcanza a frenar y yo siento que me atajé a tiempo».

«La salud mental es algo grave y somos un país donde es un lujo, es muy difícil acceder a profesionales porque son impagables. No es que yo pude hacer, yo tuve que hacerlo y ahora obviamente voy a estar endeudada», finalizó.

Revisa sus declaraciones a continuación: