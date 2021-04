¡Voló por los aires!: Gala Caldirola compartió la extrema aventura que tuvo A través de su cuenta de Instagram, la española Gala Caldirola documentó una divertida y extrema aventura que realizó en Brasil.

No cualquiera se atreve a las aventuras extremas. Sin embargo, parece que Gala Caldirola es una chiquilla valiente, ya que a través de sus redes sociales publicó un video de una increíble hazaña que realizó en las costas de Brasil.

Y es que volando por los aires, la española se grabó mientras se tiró en parapente, un arriesgado deporte extremo. Aventura que compartió con sus seguidores de Instagram, y que dejó a todos sus fanáticos encantados. Quienes no se detuvieron al momento de felicitarla y aplaudirla.

Recordemos, que luego del exitoso reality de Mega ‘Doble Tentación’, Gala Caldirola ha logrado recolectar una gran cantidad de seguidores. De hecho, en su perfil de Instagram ya suma más de 2.5 millones de personas que la siguen. Y fue aquí mismo donde la española compartió esta divertido viaje que tuvo por los aires.

«Hay experiencias por las que merece la pena correr el riesgo!!», escribió la rubia al pie de esta publicación, la que ya tiene más de 85 mil reproducciones.

La aventura de Gala Caldirola

«La verdad es que pensé que estaría más nerviosa, pero me sentí muy a gusto en todo momento. No sentí miedo, pero sí adrenalina en el momento en que vas corriendo al vacío y te lanzas. Pero me encantó, fue maravilloso». Así fue como se refirió la española a este viaje en parapente, según la información que recoge FMDOS.

Recordemos, que la chiquilla se encuentra viviendo actualmente en Brasil junto a su pareja, el futbolista chileno Mauricio Isla. Con quien ya tiene más de un año de matrimonio y una pequeña hija llamada Luz. Esto, ya que el ‘Huaso’ actualmente viste la camiseta del equipo brasileño Flamengo.

Si quieres revisar el video completo de la experiencia que tuvo Gala Caldirola, a continuación te dejamos registro que subió a sus redes sociales: