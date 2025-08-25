Auditora reveló en El Chacotero Sentimental el motivo de su sufrimiento: «Me enamoré de un hombre diez años menor…» Alejandra, de 54 años, se confesó con el Rumpy y reveló que lleva viviendo unos años de locos con un hombre que tiene una doble vida. 25 Ago, 2025. 18:12 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: Conmoción en el mundo del espectáculo por repentina muerte de popular actriz: Decidió mantener su enfermedad en privado VIDEOS RELACIONADOS ¿Regresa la lluvia a Santiago?: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega si continúan las precipitaciones esta semana en la Región Metropolitana Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental cómo pinchó y terminó en una fiesta swinger: «Nunca había hecho nada así» Clima en Santiago: Meteorólogo de Mega adelantó cambios en la temperatura y posibles lluvias para la próxima semana Auditor confundido le contó al Rumpy que se enamoró en un café con piernas: «Ahí me empezó a gustar…» Contenido patrocinado Festikids Mes del Niño 2025 regresa al Gran Arena Monticello: Estas son las actividades que podrás disfrutar en el gran evento