Auditora reveló en El Chacotero Sentimental el motivo de su sufrimiento: «Me enamoré de un hombre diez años menor…»

Alejandra, de 54 años, se confesó con el Rumpy y reveló que lleva viviendo unos años de locos con un hombre que tiene una doble vida.

25 Ago, 2025. 18:12 hrs

