La razón por la que Yamila Reyna y el ‘Mono’ Sánchez no podrían casarse En el programa 'Zona de Estrellas' expusieron que Yamila y Mono Sánchez estarían lejos de unirse, por una simple razón.

Casi cinco meses lleva la relación entre la actriz Yamila Reyna y el futbolista Diego Sánchez, más conocido como el ‘Mono’.

Sin embargo, las campanas de casorio comenzaron a sonar rápidamente, ya que hace poquito el chiquillo pidió matrimonio a la mujer.

No obstante, en el programa ‘Zona de Estrellas’ de Zona Latina afirmaron que esta situación está lejos de concretarse, debido a que el arquero de Unión Española se encuentra legalmente casado.

«Hay un conflicto bastante importante. El ‘Mono’ se había casado antes en el año 2017 y tengo en mi poder el certificado de matrimonio», dijo la panelista Cecilia Gutiérrez, en declaraciones recogidas por La Cuarta.

Además, la periodista afirmó que «aquí, 26 de abril de 2021 a las 11:58 del día de hoy (lunes), el señor Diego Ignacio Sánchez continúa casado con una señorita de iniciales G.T.M.».

Por lo tanto, la feliz pareja deberá seguir esperando la marcha nupcial hasta que no se resuelva este ‘detallito’.

La rápida relación de Yamila y Diego

Fue en diciembre del año pasado cuando Yamila Reyna confirmó la relación junto al ‘Mono’ Sánchez, después de varios rumores de pasillos.

«Amé cómo se viste, me gustan morenos, con personalidad, me llamó la atención su altura… Es atractivo, guapo y tiene mucho swing…», dijo durante una transmisión en Instagram, donde estaba junto al chiquillo.

Además, afirmó que «no nos vemos hace un mes, es un montón de tiempo para alguien al que viste dos veces».

De ahí es que la pareja se ha lucido a través de redes sociales, la que finalmente terminó con la pedida de matrimonio que se realizó en la cocina mientras preparaban el almuerzo.

Durante la comida, Sánchez se paró a buscar la roca. «Ahí él me dijo ¿así está mejor el brindis? Fue de película. Casi me muero, no supe qué hacer. Me dijo muchas cosas muy lindas y así fue nuestro compromiso, en la cocina de la casa«, dijo Reyna a Las Últimas Noticias.

«Toda mi vida soñé con casarme, no necesariamente con hijos, pero sí casarme ante Dios. Es un sueño en mi vida. Y siempre supe que iba a llegar el momento con la persona indicada», afirmó la chiquilla.