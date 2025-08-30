Auditor arrepentido contó en El Chacotero Sentimental la aventura que tuvo con una vecina casada: «Nos escuchó todo el pasaje» Auditor le confesó al Rumpy en El Chacotero Sentimental cómo tuvo una aventura con su vecina, la que resultó ser un alma libre y conocida en el sector. 30 Ago, 2025. 16:41 hrs Por Sebastián Contreras También podrías leer en tu Radio Corazón: Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que se mandó el viaje de su vida: «Fui al sur y una pareja me adoptó en la carretera» VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del clima y reveló cuándo habrá lluvia en la capital Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que se mandó el viaje de su vida: «Fui al sur y una pareja me adoptó en la carretera» Auditor contó en El Chacotero Sentimental su experiencia artística: «Me dejó el pincel hecho corneta…» Lluvia en Santiago: Meteorólogo Iván Torres reveló en TVN si habrá precipitaciones este fin de semana en la Región Metropolitana Contenido patrocinado Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del clima y reveló cuándo habrá lluvia en la capital