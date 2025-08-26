¡Confesión de impacto! Daniela Aránguiz reveló dato desconocido de la farándula sobre famosa que grabaron sexualmente sin consentimiento

Karol Dance ha sido el blanco de las críticas en el último tiempo. Todos los dardos apuntan a él, esto luego de que fuera infiel a Fran Virgilo, su esposa con la que estuvo 9 meses casado.

En medio de la seguidilla de funas, Dj Isi Glock, la mujer que tuvo relaciones con el comunicador, también destapó que Karol tendría una galería con videos explícitos.

En este contexto, Daniela Aránguiz reveló otro escándalo similar, este involucra a famosos, pero aún es un secreto.

La panelista de “Sígueme” recordó las declaraciones de la Dj, quien aseguró que su encuentro sexual fue grabado sin consentimiento, y que no sería el único.

En ese sentido, Daniela Aránguiz soltó una “desconocida” bombita farandulera: «Hay muchos famosos que graban a famosas sin su consentimiento. Pregúntele a la Ceci, ella sabe de un caso de la farándula», comenzó diciendo.

Se destapa otro caso: Famosa fue grabada sin su consentimiento

Todos en el panel quedaron sorprendidos. Michael Roldán sabía del caso y agregó que «ese es un caso antiguo, de un par de años».

Asimismo, el comunicador continuó entregando detalles. «Ahí lo que hizo la Ceci fue mostrarle el video a la persona que estaba siendo grabada sin su consentimiento».

Los nombres de los involucrados nunca se dieron a conocer, y le dieron énfasis al trabajo de la periodista de espectáculos: «Es muy buena profesional», «tiene códigos» y «nunca mostró eso».

«Fue un caso que nunca explotó», aseguro Michael Roldán, para finalmente cambiar de tema en el programa de TV+.

