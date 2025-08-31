  • EN VIVO

Auditor arrepentido confesó en El Chacotero Sentimental la aventura que tuvo con una «mujer con sorpresa»: «Cuando le vi… salí corriendo»

Un arrepentido auditor le confesó al Rumpy en El Chacotero Sentimental, la vez que fue seducido por una mujer menor, pero cuando llegó a grado 4, se encontró con una sorpresa.

31 Ago, 2025. 19:37 hrs

