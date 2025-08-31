¡Histórico! Concierto sinfónico de Pablo Chill-E será transmitido en TV abierta: ¿Cuándo es y cómo verlo?

La sesión de Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E, será la primera en ser transmitida en televisión abierta. El inédito concierto mezclará lo mejor del artista urbano con los sonidos de la música clásica y de orquesta.
El show, además, contará con una alfombra roja e invitados sorpresa al evento.
Concierto sinfónico de Pablo Chill-E será transmitido en TV abierta ¿Cuándo es y cómo verlo?
El concierto sinfónico de Pablo Chill-E tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, y será transmitido a todo público por TVN. La puesta en escena contará con el artista nacional, junto a una orquesta que dirigirá el destacado músico nacional Gabo Paillao. La transmisión especial comenzará a las 21:45 horas, y contará con la animación del periodista Gonzalo Fouillioux.
El evento contará con una alfombra roja en la que desfilarán distintas personalidades del espectáculo, que aún no se conocen. TVN transmitirá el concierto el próximo sábado 6 de septiembre a las 21:45 horas, en todas sus plataformas.
Respecto a este hito, Pablo Chill-E comentó en su paso por «El Medio Día«: «Este concierto significa una nueva etapa y desafío en mi carrera y me emociona mucho ser el primer artista en Sudamérica en participar de este formato. Estoy ansioso y contento, así que quiero que llegue pronto el 5 y 6 de septiembre«.
Por su parte, el animador del evento, Gonzalo Fouillioux, aseguró:
«Para mí es un honor volver a ser parte de un evento como este. Estar en la conducción del concierto sinfónico de Pablo Chill-E es algo que me entusiasma mucho. Es una propuesta creativa, que une lo urbano con lo sinfónico, y que demuestra que la música no tiene límites cuando hay talento y ganas de innovar«.
