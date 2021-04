«Tienes que pensar un poquito»: Faloon Larraguibel se fue con todo contra Cata Vallejos Tras el polémico viaje de Cata Vallejos al extranjero, Faloon Larraguibel no se guardó nada para criticar a la influencer.

Recientemente te contamos que Cata Vallejos estuvo en medio de la polémica, luego de que viajara al extranjero a pesar de las medidas sanitarias por el Covid-19. Es por lo mismo que en su programa ‘Zona de Estrellas’ en Zona Latina, Faloon Larraguibel le dedicó unas duras palabras.

Hay que mencionar que la ex chica ‘Calle 7’ generó gran indignación en las redes sociales, luego de que defendiera su viaje con la frase «la que puede, puede y la que no aplaude», lo que llevó a recibir críticas de todos lados, señalando que no entiende que la molestia sea porque viaje, sino que el momento en que lo hace.

A partir de esta situación, Faloon Larraguibel no se guardó nada y comenzó señalando que «hay que tener un poco de sentido común de cómo estás viajando. Tenía que tener un poquito de consideración».

Siguiendo por esta línea, la ex chica ‘Yingo’ recordó que Vallejos ya dio positivo una vez a Covid-19, momento en el que compartió un mensaje en redes sociales, donde escribió «la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo con la vida y no tener miedo».

Frente a esto, Faloon Larraguibel comentó que los dichos de Cata Vallejos son una falta de respeto para todas aquellas personas que lo han pasado mal durante esta pandemia, especialmente para los que han perdido a algún ser querido producto de la enfermedad.

«Es que no puedes mandarte ese tipo de declaraciones. Aparte, viendo todos los días los contagios (…) La gente que está en los hospitales intubados, pucha, son todos mala onda y por eso se contagiaron y están entubados. Eso no se hace» afirmó. Y para cerrar la chiquilla lanzó: «Tienes que pensar un poquito».

Hay que recordar que Faloon Larraguibel y Cata Vallejos tienen una historia de no muy buena onda que data de hace más de ocho años, cuando ambas chiquillas se enfrentaron por el amor de ni más ni menos que de Karol Dance.