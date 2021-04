Se pasó: Así fue la llegada de ‘El Agente Topo’ a los premios Oscar

A esta hora se desarrolla la entrega número 93 de los Premios Oscar, Y a pesar de que lamentablemente ‘El Agente Topo’ no se llevó la estatuilla, el equipo completo, incluido don Sergio Chamy llegaron a la ceremonia ataviados con sus mejores pilchas.

Cerca de las 19:30 horas fue su turno de pasar por la codiciada alfombra roja, donde su directora Maite Alberdi se lució con un vestido vaporoso blanco y negro, mientras que la productora Marcela Santibañez optó un vestido blanco con cola y mangas. Finalmente don Sergio se robó todas las miradas con un smoking y humita.

Star of the documentary #MoleAgent, Sergio Chamy, flew all the way from Chile with the director Maite Alberdi for their #Oscars night https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/4hFS082khB

— Variety (@Variety) April 25, 2021