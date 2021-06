«No puedo ser tan egoísta»: Belenaza saca aplausos con irónica imitación a Cata Vallejos A través de sus redes sociales, Belenaza no dudó en sacar al baile a Cata Vallejos y su particular explicación de por qué no se vacuna.

Durante los últimos días Cata Vallejos ha estado en el centro de la polémica, esto debido a que la chiquilla lanzó unos polémicos comentarios a través de su cuenta de Instagram, asegurando que no tenía intención de vacunarse contra el Covid-19, esto porque según ella tiene muy buenas defensas.

«Siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme súper bien, como saludable, hago deporte… soy una persona saludable» es parte de lo que lanzó la influencer quien incluso llegó a reconocer que ya se había contagiado de Covid-19,

Es en este contexto que Vallejos se llenó de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no duraron en criticarla duramente por sus dichos sin ningún tipo de validez científica. Tantos han sido los mensajes en su contra que incluso Belenaza salió al baile.

Resulta que la comediante utilizó sus historias de Instagram para compartir un video muy parecido al original que subió la influencer, en el que aparece incluso luciendo un peinado casi igual y burlándose de las palabras que dio Cata en la publicación.

«Hola, ¿Cómo están? Con respecto a la pregunta que nadie me ha hecho, de si me voy a vacunar contra el Covid, yo sí me voy a vacunar» comenzó señalando en su video de parodia a la ex ‘Calle 7’.

Siguiendo por esta línea Belenaza agregó: «Si bien soy una persona sana, deportista y todo, y según yo creo que tengo un sistema inmune que me defiende cualquier virus, no puedo ser tan egoísta».

«(No vacunarse) Significaría que no me importa lo que le pasa al de al lado, porque igual puedo estar contagiando. Entonces, yo recomiendo que se vacunen» cerró Belenaza en su burla al particular mensaje de Cata Vallejos.

Aquí te dejamos la parodia de Belenaza a Cata Vallejos