«Tengo una vida que he deseado a mi medida»: Neme se refiere a su situación personal En entrevista con Fran García-Huidobro, José Antonio Neme se refirió a su actual pasar en el matinal de Mega 'Mucho Gusto'.

Tres semanas lleva el periodista José Antonio Neme al mando de ‘Mucho Gusto’ de Mega, y es por eso que la Fran García-Huidobro lo entrevistó en su programa en internet.

En el espacio ‘Noches Velvet’ que se realiza en Instagram, el profesional habló de su presente en el matinal y afirmó que sus éxitos periodísticos estima que son «un elemento más que le agrega más felicidad, más plenitud».

«La verdad es que estoy bien, porque estoy grande, maduro, hay ciertas cosas internas que he logrado administrar bien, me he reconciliado con mi historia, con las cosas que no me gustan de mí. Algunas situaciones que antes tomaba con más inmadurez y hoy día me las banco bien, cuando uno está bien en su piel y se mira y dice ‘me queda bien este traje'», dijo, según rescata Página 7.

Además Neme aclaró que actualmente tiene «una vida que he deseado a mi medida. Vivo donde quiero, con la onda que quiero, con mi familia -como dice Kramer- no me queda espacio en mi cama», mostrando a sus perritos en la cama.

«Esta es la vida que quiero tener. No siento que tenga cosas pendientes. Estoy haciendo mi sueño, lo que he soñado de mi realidad», expresó.

Neme y el video de Kramer

El viernes pasado el imitador Stefan Kramer subió a través de redes sociales un video donde imitaba a José Antonio Neme, provocando carcajadas en sus seguidores.

Frente a esto, el periodista afirmó que el mismo viernes lo llamó: «Conversamos y nos matamos de la risa (…) Me gusta la foto que hizo de mí, creo que fue muy preciso, muy claro. Me da lo mismo el tema del amaneramiento, me importa un ort*, no tengo problemas con eso y hasta yo mismo me rio de mis mariconadas».

Bajo esa línea, el chiquillo contó que muchos usuarios le recordaron su personalidad «polvorita», a lo que José Antonio enfatizó que se molesta por cosas más importantes, no por «huevadas».

«Esto me causa risa, me siento asombrado por el talento de Stefan y un poco distinguido», cerró Neme.

Revisa la el video a continuación: