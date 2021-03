Karol Lucero sobre el ‘body sushi’: «Una de las estupideces que he hecho en mi vida» En un programa de Spotify, Karol Lucero se refirió a su polémico cumpleaños que tuvo presente a dos personas acostadas llenas de sushi.

En el programa de Spotify, ‘Patriarcalmente Hablando’ con la conducción de César Huispe, estuvo presente el exrostro de televisión, Karol Lucero.

Luego de estar exiliado de las pantallas, el chiquillo contó que su salida de la radio y televisión se debió únicamente a que quería cumplir el sueño de viajar.

«A mi me gustan las mucho las comunicaciones, pero el año 2019 escribí un libro que se llama ‘Like’, donde comentaba que quería darme esa pausa. Llevaba 13 años sin parar: había juntado lo que necesitaba, ayude a mi familia, compré mis propiedades, formé mis empresas pero había un sueño que no estaba cumpliendo, porque estaba atrapado en esa máquina», dijo Karol.

Para mala suerte del exchico ‘Yingo’ a inicios de 2020 su sueño comenzó a tomar forma, pero en marzo con la llegada del primer caso de coronavirus, obligó a Lucero a postergar sus planes.

«El pasaje que tenía para marzo de 2020 ya lo he corrido como 6 veces, pero igual proyecto al menos está, pero al menos tenía ese colchón de ahorros que me permitió no trabajar», contó el chiquillo.

El polémico ‘body sushi’ de Karol Lucero

Además en el programa se refirieron al momento en que Karol Lucero celebró su cumpleaños número 30, donde el foco de todas las miradas fue el criticado ‘body sushi’ que tenia preparado el comunicador.

Tras eso, el chiquillo catalogó la situación que es «una de las estupideces que he hecho en mi vida».

«Había un hombre y una mujer… Me ha parecido exagerado también, porque hay personas que dicen ‘cómo utilizas el cuerpo de una mujer’, y el huevón no vale», dijo el chiquillo.

Pese a eso Karol Lucero, reflexiona y dice que «cuando uno cree que va a hacer algo cool, pero terminas cagándola».

«Hoy día lo encuentro de muy mal gusto, no lo volvería hacer. Primero para no generar polémica en las personas que no les gusta, o que andan hueveando. Segundo porque siento que no es necesario ese tipo de excentricidades. Es innecesario y, ojo, se sigue haciendo hasta el día de hoy, pero no está bien socialmente», finalizó.

Revisa a continuación la entrevista a Karol: