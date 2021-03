No sabe si vuelve: Pilar Ruiz comenta sus dudas de regresar a Chile La modelo Pilar Ruiz, expresó a través de redes sociales sus dudas de volver en algún momento a nuestro país.

La modelo y ex chica reality, Pilar Ruiz supo como echar raíces en nuestro país hace años. Sin embargo, la colombiana ya no vive en nuestro chilito y pone en dudas la decisión de volver en alguna oportunidad. Aclaración que realizó a través de un comentario en sus redes sociales.

Según cuenta Radio Agricultura, Pilar Ruiz habría hablado con respecto a un posible retorno a nuestro país. Sin embargo, lamentablemente sus comentarios no son del todo optimistas. “¿Te gustaría volver a vivir a Chile’”, fue el comentario que dejó una de las fanáticas de la colombiana en una de sus publicaciones de Instagram.

“Chile no es el Chile que conocí. El país que fue referencia a seguir, pero hoy me pone en duda”, es parte de la respuesta que dio la colombiana a su seguidora. Además, agregó que a pesar que en el país vive gente muy bella que aprecia, ella quiere “un Chile como antes o aún mejor”.

Y es que al parecer, Pilar Ruiz no la estaría pasando nada de mal en su nuevo país de residencia. Desde España, la modelo escribió en una publicación de Instagram, “Viaja… y no le digas a nadie. Ten una historia de amor… y no le digas a nadie. Sé feliz… y no le digas a nadie. Vivo ahora tan feliz”. Esto según la info recogida por el medio antes nombrado.

La migración de Pilar Ruiz

A pesar de tener un paso exitoso en Chile, Pilar Ruiz decidió dejar nuestro país para seguir su real vocación en la vida, la enfermería. Luego de sufrir un terrible accidente automovilístico en Miami, en donde casi perdió la vida, la modelo tomó la decisión de tomar sus maletas e irse a vivir a España.

Allá, Pilar Ruiz está erradicada en la ciudad de Madrid, mientras cursa la carrera de enfermería. Y de esta forma, poder seguir su sueño de ayudar a las personas desde el área de la salud. “Tenía ganas de irme a un lugar donde nadie me conociera”, dijo la colombiana a Radio ADN en el año 2020.

“Es un cambio súper enriquecedor y radical. Me siento afortunada y me llena poder ayudar a las personas desde un ámbito más profesional”, agregó la futura enfermera.