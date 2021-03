‘El niño Oxxo’: Se revela la verdad detrás del divertido video viral Con más de 7 millones de reproducciones en YouTube, por fin se supo la verdadera historia detrás del viral ‘El niño Oxxo’.

A todos nos gustan los virales. Y de vez en cuando, aparece uno que nos hace reír durante semanas. En octubre del año pasado, fue el turno de ‘El niño Oxxo’, un divertido video en donde un niño de tan solo 12 años, tiene picaronas reacciones frente a un cliente que quiere comprar condones.

Y es que es imposible no reírse, ya que además de la corta edad del muchacho, las chistosas caras y sonidos que hace mientras atiende a la persona, hacen que este se haya convertido en un clásico de los memes.

Sin embargo, con más de 7 millones de reproducciones en YouTube, muchos han cuestionado la veracidad del video. Esto, ya que el protagonista del ‘Niño Oxxo’, dice ser un niño de 12 años. Mientras que la edad permitida para trabajar en México, lugar de donde salió el vira, tiene un mínimo de 16.

Tal fue el impacto del meme, que la empresa internacional Oxxo tuvo que emitir un comunicado para aclarar la situación. Y para pena de muchos, todo habría sido una farsa.

La verdad detrás del ‘niño Oxxo’

Sin duda hubiera sido mucho más divertido que lo ocurrido durante este video fuera cierto. Sin embargo, el viral sería más bien una actuación por parte de un hijo de una de las funcionarias del local comercial.

Según cuenta Radio Cooperativa, a pesar de los chistosos comentarios del pequeño, la historia detrás del registro tuvo que ser investigada. Al respecto, se supo que definitivamente el niño nunca trabajó en Oxxo, y que simplemente se trató de una broma para las redes sociales. Cosa que frente a la popularidad de la grabación, funcionó de maravilla.

“La persona menor de edad que aparece en el video no tiene relación laboral con Oxxo. Después de realizar las investigaciones pertinentes, confirmamos que el menor es hijo de una de nuestras colaboradores que labora en una tienda, y que el video realizado fue para subir a las redes sociales”, fue parte de la declaración.

Pero no todo son buenas noticias. Y es que parece que a la empresa no le gustó nada el contenido del video, declarando que “va en contra de su filosofía, valores y códigos de conducta. Por lo que se están tomando las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir”.

A un año de la aparición de ‘El niño Oxxo’, por fin se logró desmantelar la verdad del viral, y esperamos que la mamá del pequeño haya logrado mantener su trabajo.