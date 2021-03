«¿Donde dejaste a mi hijo?»: Papá de Tomás revela tenso momento con tío abuelo En entrevista con Chilevisión, Moisés Bravo, padre de Tomás, otra vez dejó en duda la versión de Jorge Escobar, tío abuelo del menor.

Sigue todavía la investigación de la deceso de Tomás Bravo, pequeño de 3 años que fue encontrado sin vida el pasado 26 de febrero en la comuna de Lebu, región del Bío Bío.

En esa línea, el padre del menor, Moisés Bravo, habló con Carlos Pinto para el matinal ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión para contar su punto de vista en torno al caso.

«Quiero que mi hijo tenga un descanso digno, que se haga justicia», dijo Moisés en la entrevista.

Además, Bravo mantiene la hipótesis de que Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño, haya tenido relación en los hechos ocurridos. «La versión es muy cambiante, es descoordinada no me cuadra y no es creíble para mí», expresó.

Sobre eso, Moisés aclara que «principalmente me da rabia, por la negligencia como adulto mayor a cargo de mi hijo, por el hecho de ir con un niño de 3 años y 7 meses cerca de una carretera e ir a buscar animales. El hecho de invitarlo y querer dejarlo solo por ir a buscar los animales no me cuadra su rutina».

El encontrón con el tío abuelo

Frente a las primeras horas de la desaparición del menor, Moisés contó un tenso momento ocurrido con Jorge al enfrentarlo por la desaparición de Tomás.

«Cuando sale, me queda mirando y le digo ¿dónde dejaste a mi hijo, dónde está el Tomy? Y me pregunta ‘¿cómo? Qué pasa?’ como respuesta. ¿Cómo qué pasa, le digo? Y le doy un empujón. ¿Cómo? No te das cuenta de lo que está pasando? ¿De lo que hiciste?«, contó

Su relación con Tomás

Pese a que estaba separado de la madre de Tomás, asegura que la relación con el pequeño siempre fue buena, ya que cuenta que lo iba a visitar todos los fines de semanas, antes de que llegara la pandemia.

«El tiempo que estuve con él lo aproveché al máximo. Fue un tiempo de oro que ya no lo voy a tener. Lo veía de forma regular hasta que llegó la pandemia, dos o tres días a la semana estaba conmigo. Pero después solo lo llamaba por el tema de la pandemia», dijo un tanto emocionado.

Tras eso, horas más tarde Estefanía Gutiérrez, madre del menor, desmintió lo dicho por Bravo en su cuenta de Instagram.

«Todo bien en la entrevista…con Moisés estamos dispuestos a estar unidos oír nuestro hijo», comenzó la mujer, agregando que «lo único malo es que dijo que veía a mi hijo todos los fines de semana y Moisés por favor, por dios lo juro, no fuiste sincero, no lo veías del año pasado, o sea hace 9 meses y cambiaste las horas de lo sucedido».

Finalmente dijo que «si vas a hablar en la TV y quiere estar bien conmigo sin mentiras por favor».

