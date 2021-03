Fran Undurraga impactó con destapado escote en redes sociales Por medio de sus redes sociales Fran Undurraga dejó con a boca abierta a varios de sus seguidores al compartir una osada fotito.

No cabe duda que Fran Undurraga es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 1.4 millones de seguidores a quienes constantemente encanta con registros de su vida personal, además de comentar sus próximos proyectos.

Pero en este tiempo la ex chica reality ha decidido involucrarse en otras plataformas, ya que siguiendo a otras figuras de la TV chilensis, como Antonella Ríos, abrió una cuenta en el sitio unlok.me, portal de pago en el que se pueden publicar fotos y videos de contenido subido de tono.

Es en este contexto que Fran Undurraga compartió recientemente una picarona fotito en la que deja a la vista su escote, infartando a varios de sus seguidores. «Siempre, siempre, hay más luz que oscuridad» escribió la chiquilla para acompañar la publicación.

Obviamente que al poco tiempo la chiquilla recibió más de 88 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes quedaron fascinados con la picarona postal y entre todos los piropos le aseguraron que está más regia que nunca.

«Hermosa»; «Eres tan guapa!»; «Que hermosa que estas panchitaaaa»; «Eres una verdadera belleza»; «Pucha q estay linda fran»; «Que guapa»; «Tan linda que es esta mujer»; «Linda, Hermosa, Bella»; «Nada q decir eres un manjar»; «que fabulosa mujer» y «Lo más hermoso que veré hoy» le escribieron a Fran Undurraga.

Sus complejas relaciones amorosas

Eso sí, no todo es felicidad en la vida de Fran Undurraga, ya que en un reciente capítulo de ‘Podemos Hablar’, la chiquilla se refirió a la violencia que ha sufrido en algunas de sus relaciones y que ahora se encuentra trabajando sobre esa situación en terapia.

«Yo desde chica siempre tuve el patrón de caer en ciertas relaciones tóxicas. Y obviamente después, con el tiempo, tú las empiezas a normalizar» comenzó señalando la modelo, junto con agregar tras ser consultada sobre a qué se refería. «Tóxicas, donde hay violencia de por medio, violencia verbal, física».

«Ambas cosas y era algo repetitivo en la mayoría de mis relaciones. Yo normalizaba y me quedaba ahí. Y hasta hace poco, hablando con mi sicóloga le decía tal y tal cosa. Y me decía: ‘Fran, eso no está bien. Lo que pasa es que tú has sufrido tanta violencia que tienes una tolerancia tan alta que para ti cosas que son inaceptables tú las aguantas sin problema» señaló Undurraga.