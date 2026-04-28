«Me siento una mala persona»: La infidelidad en plena emisión que genera conflicto en Canal 13

Un momento de alta tensión marcó el más reciente capítulo de Vecinos al Límite, el reality de Canal 13. Todo ocurrió durante una fiesta al interior del encierro, donde la música estuvo a cargo de Noche de Brujas junto a Kanela.

En ese ambiente, dos participantes comenzaron a acercarse más de lo habitual. Se trata de Florencia Calderón y Cote Norambuena, quienes protagonizaron una escena que no pasó desapercibida.

Al inicio, Florencia intentó mantener distancia. Sin embargo, Norambuena insistió en el coqueteo. “Qué ganas de darte un beso… siendo realistas, yo creo que vamos a terminar dándonos un beso. Te quiero comer la boca”, le dijo directamente.

“Yo no entré soltera. No sé, me siento mal, no quiero hacerle daño a nadie. Pero creo lo mismo, aunque me da lata lo que siento”, respondió.

Pese a sus reparos, ambos terminaron besándose frente a las cámaras, desatando uno de los momentos más comentados del episodio.

El arrepentimiento al día siguiente tras infidelidad

Con el paso de las horas, la situación cambió. Florencia despertó afectada por lo ocurrido y mostró señales claras de arrepentimiento, considerando además que su pareja fuera del programa podría enterarse.

“Me siento mal, me siento una mala persona. Siento que no puedo hacerle eso. No podría seguir. Quizás no me perdone afuera, pero me siento mal y no quiero”, le confesó a Norambuena.

El episodio también impactó a otra participante: Javiera Aranda, conocida como “Mopa”. Ella dejó entrever que sus sentimientos hacia Florencia iban más allá de la amistad.

“A ella le importa un p…. Voy a tener que alejarme de ella”, lanzó, visiblemente afectada en medio del programa.

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