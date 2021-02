La tensa relación de Máximo con su padre Carlos Menem, quien falleció este domingo 14 de febrero Máximo se quitó el apellido de su padre Carlos Menem y dejó solo el de su madre Cecilia Boloco. La polémica con su familia paterna...

Este domingo 14 de febrero se conoció la noticia de la muerte de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, ex esposo de Cecilia Bolocco y padre de Máximo Menem Bolocco, o simplemente Máximo Bolocco, como se ha hecho llamar de un tiempo para acá.

El ex mandatario argentino falleció a los 90 años de edad. En los últimos tiempos estuvo internado y delicado de salud. El único hijo que tuvo en su matrimonio de 10 años con Cecilia Bolocco, Máximo, no tenía buena relación con su padre.

Esto quedó evidenciado no solo cuando retiró el apellido Menem de todas sus redes sociales, sino también por los múltiples episodios de tensión que vivió con su padre y con sus hermanos paternos.

La teleserie Menem Bolocco

En noviembre de 2018, el joven hijo de Bolocco y Menem, fue sometido a una delicada operación luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral. Sus padres se habían separado hacía ya siete año. Carlos Menem y sus otros dos hijos, Zulemita y Carlos, vinieron a Chile por la operación de Máximo. Pero el quiebre familiar se evidenció en la corta duración de aquella visita.

Solo 24 horas estuvieron en Chile los medio hermanos de Máximo y su padre Carlos Menem. Debido a esto, en Argentina, la prensa hizo pebre a la familia Menem. Ante tan delicada situación de salud de su hijo menor, el ex mandatario argentino no tuvo el buen gesto de acompañarlo más tiempo.

Pero antes, ese mismo año, en junio de 2018 otro escándalo sacudió a los Menem Bolocco. Luego de una serie de reproches en redes sociales que hizo Máximo por el descuido de su padre hacia él. Su media hermana Zulemita Menem lo tildó de mentiroso.

El reencuentro de los Menem

Tras estos dimes y diretes, el hijo de Cecilia Bolocco viajó con ella a la Argentina para un reencuentro familia, tras dos años sin verse con su padre y medio hermanos. Nada salió como se esperaba. El chiquillo aseguró al programa argentino «Involucrados», que fue insultado por Zulemita.

«Me empezó a decir ‘mocoso’ y cosas muy feas, y yo no estoy para eso”, dijo en el programa y agregó que la relación era «mala, pésima… las peleas eran increíbles, me gritaba y yo llorando, obviamente, pero bueno”, aseguró Máximo.

Al mismo tiempo, agregó que Carlos Menem ni siquiera sabía que él iba a visitarlo para hacer las paces. Reprochó que, aunque veía a Pepo, pareja de Cecilia como un papá, quería mantener una buena relación con su padre biológico.

Bloqueado en las redes sociales de su medio hermana

Pero, no solo Máximo fue objeto de los insultos de su hermana. Cecilia Bolocco también recibió una parte cuando. Carlos Nair Menem, quien al igual que su hermana asegura que el niño no ve a su papá por Cecilia Bolocco, quien ponía muchas condiciones para viajar. Al mismo tiempo, agregó que Zulemita bloqueó al chiquillo de redes sociales porque «se cansó de explicarle la situación”.

En el mismo programa argentino donde contó lo anterior, una periodista le preguntó si: “En una comida, donde estaba el hijo mayor de Zulemita, Máximo y Cecilia, parece que los chicos se pelearon y Bolocco lo agarró de una oreja a tu sobrino y lo sacó de la mesa ¿Sabes de ese episodio?”.

Además, aseguró que Cecilia Bolocco supuestamente hizo comentarios pretenciosos sobre su hijo y los sobrinos de este. “La pelea de chicos son de chicos… Aparte, en un momento creo que llegó a decir que Máximo era un príncipe, no quería que se juntara con los nenes de Zulemita, porque eran más salvajes… Si yo me voy a tu casa, veo a un sobrino tuyo y lo agarro de la oreja, ¿vos qué me haces? Me matas”, respondió.

Dimes y diretes

Antes de eso, en abril de 2018, hubo otro episodio. A través de su cuenta de Instagram, el chiquillo aseguró no tenía contacto son su papá. Culpó de esto a su media hermana Zulema. Indicó que ella no le permitía ver a Carlos Menem.

“No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar y ella me bloqueó de todos los medios”, publicó en su cuenta de Instagram en aquel momento.

Reacción de los Menem

Tras los dichos de Máximo, hubo reacciones al otro lado de la cordillera. En ese entonces, el ex presidente argentino salió al paso a las declaraciones de su hijo: «Desmiento totalmente el lamentable mensaje de Máximo Menem, que mi hija es responsable de esta situación. Hago responsable a la sra @CeciliaBoloccoF por no traer a mi hijo hace 2 años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo no para Cecilia Bolocco».

Con esta reacción, Menem puso toda la carga sobre su ex esposa Cecilia Bolocco. Pero la teleserie no terminó ahí.

Luego, Zulemita también se fue de tarro. Siguió con la retórica de su padre y declaró al diario La Cuarta. Aseguró que no iba a mencionar al niño, porque es su hermano y es menor. Sin embargo, arremetió contra su ex madrastra. Cecilia Bolocco se convirtió en el blanco de los dichos de Zulema.

«Lamento la mala influencia de la mamá en todo esto. La verdad teníamos una buena relación hasta hace una semana. Es muy triste la situación, es feo que te acusen de algo, yo no tengo nada que ver, al contrario, tengo todos los chats con él, ofreciéndole las veces que quería hablar con papá».