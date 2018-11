En Argentina hacen pebre a Los Menem por corta visita a Máximo tras operación 21 noviembre

El viernes pasado y con gran éxito, Máximo Menem salió de una delicada operación luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral, situación que hizo a millones de chilenos enviarle muestras de cariño y recibir la visita de su papá, Carlos Menem -revisa los detalles-.

Sin embargo y ante la dificultad de la razón de su viaje, la visita del ex presidente argentino de ochenta y ocho años junto a sus hijos mayores Zulemita y Carlos, solo duró 24 horas, razón que los llevó a ser duramente criticados en su país natal.

Fue en el programa Intrusos de Argentina, que Marcela Tauro, una de las panelistas puso los dardos en la hija del ex de Cecilia Bolocco: “Si yo soy la hija, acompaño a mi papá en semejante viaje, y le digo ‘papá quédate para el cumpleaños’. Lo que yo siento es que lo hicieron para la foto. Y es terrible, que un hombre de 90 años haga esas cosas para la foto”, dijo.

Bajo ese mismo punto, su compañero de trabajo Jorge Rial, agregó que él no tuvo un gesto de amor en quince años, “y eso es grave porque no hicieron click. En esta situación no aprendieron nada. El chico estuvo con una operación gravísima”.

Cabe mencionar que hace algunos días, Carlos Nair aseguró que su papá tuvo que volver rápido a Argentina, porque tenía permiso solo para ausentarse de sus labores profesionales hasta el martes. Además, “Cecilia había pedido que las familias no se cruzaran. Llamamos todo el día y no atendió. Y dijo ‘bueno, mañana volvemos'”, dijo al mismo programa.