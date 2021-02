Hacen pebre a Kathy Contreras por el nombre que eligió para su retoña Luego de anunciar su embarazo, Kathy Contreras contó el particular nombre que eligió para su futura retoña, el cual no fue muy bien recibido.

Fue hace algunas semanas que Kathy Contreras sorprendió al anunciar que se convertirá en mamita por primera vez, la chiquilla compartió un video con la bella noticia, donde además aprovechó de contar que tendrá una niñita y que incluso con su pareja ya eligieron el nombre de la pequeña: Selva.

Junto con esto la modelo comenzó un docurreality en su cuenta de Instagram, donde comparte con sus seguidores todo el proceso del embarazo en medio de la pandemia y cómo vive la dulce espera en este particular tiempo.

A pesar de que la mayoría de los mensajes que recibe Kathy Contreras son de apoyo y felices por su próxima maternidad, de todas formas han surgido varias críticas, especialmente relacionadas con el peculiar nombre que eligió para su hija, ya que a varios les pareció inapropiado pues aseguran que le traerá bullying a la pequeña.

«Tantos nombres y Selva… ay Dios mío»; «Selva? MMM»; «Broma que se llamara Selva. Con todo el cariño del mundo, pero tengo una paciente que se llama así y eso es buylling seguro»; «Como la van a molestar en el colegio!»; «Está bien que te guste el tema de la selva pero piensa en tu bebé no en ti» son algunos de las críticas que ha recibido.

Pese a que Kathy no ha salido a responder a estos comentarios sobre el nombre que eligió para su retoña, rápidamente varios de sus seguidores no dudaron en defenderla por lo original y significativo. Además apuntaron que ella es la mamá, así que ella tiene el derecho a llamarla como quiera.

«Tanto que critican. Es su hija y ella verá que nombre ponerle»; «Bello nombre de su hija y no le haga caso a los demás»; «El nombre me encanta, muy original, me imagino que debe tener un hermoso significado!»; «Si todos criamos a nuestros hijos con respeto, cuando sean grandes no existirá el buylling» son algunos de los mensajes en su defensa.