¡No dejaron pasar nada!: Estos fueron los mejores memes que dejó el debate presidencial Anatel 2025

En la noche del pasado lunes se realizó el debate presidencial Anatel 2025. Revisa acá los ingeniosos memes que dejó la instancia política.

11 Nov, 2025. 11:40 hrs
Agencia Uno

En la jornada del pasado lunes se realizó el debate presidencial Anatel, donde los diversos candidatos entregaron sus propuestas para el país.

En ese contexto, los cibernautas no perdonaron nada, y diversos momentos se viralizaron en redes sociales.

Como suele suceder, muchos usuarios analizaron a fondo las diversas ideas y propuestas de sus candidatos, defendiendo y criticando a diestra y siniestra.

Pero así como existe un análisis critico y serio, algunos buscan el «lado B» de la instancia política, creando los tradicionales memes que tanta risa nos dan.

Los que más se repitieron fueron los del candidato presidencial Eduardo Artés, quien ya se ha viralizado más de una vez luego de sus declaraciones.

Harold Mayne-Nicholls también apareció en diversos registros divertidos a través de X (ex Twitter), debido a su pasado como presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol.

Pero ojito, ya que nadie se salvó, ni siquiera los periodistas. A quien «subieron a la mesa» fue a Julia Vial, quien trabaja en el mundo de la farándula junto a controversiales personajes como Daniela Aránguiz.

Estos son los mejores memes que dejó el debate presidencial Anatel

 

Es importante mencionar que las elecciones Presidenciales y Parlamentarias tendrán como fecha el próximo domingo 16 de noviembre.

Los candidatos que saldrán en la papeleta serán:

  • Franco Parisi
  • Jeannette Jara
  • José Antonio Kast
  • Johannes Kaiser
  • Harold Mayne-Nicholls
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Evelyn Matthei
  • Eduardo Artés

