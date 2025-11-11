¡No dejaron pasar nada!: Estos fueron los mejores memes que dejó el debate presidencial Anatel 2025

En la jornada del pasado lunes se realizó el debate presidencial Anatel, donde los diversos candidatos entregaron sus propuestas para el país.

En ese contexto, los cibernautas no perdonaron nada, y diversos momentos se viralizaron en redes sociales.

Como suele suceder, muchos usuarios analizaron a fondo las diversas ideas y propuestas de sus candidatos, defendiendo y criticando a diestra y siniestra.

Pero así como existe un análisis critico y serio, algunos buscan el «lado B» de la instancia política, creando los tradicionales memes que tanta risa nos dan.

Los que más se repitieron fueron los del candidato presidencial Eduardo Artés, quien ya se ha viralizado más de una vez luego de sus declaraciones.

Harold Mayne-Nicholls también apareció en diversos registros divertidos a través de X (ex Twitter), debido a su pasado como presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol.

Pero ojito, ya que nadie se salvó, ni siquiera los periodistas. A quien «subieron a la mesa» fue a Julia Vial, quien trabaja en el mundo de la farándula junto a controversiales personajes como Daniela Aránguiz.

Estos son los mejores memes que dejó el debate presidencial Anatel

Cuando veo a la Julia vial entre los periodistas d política #DebateAnatel2025 pic.twitter.com/KTFL0T1xdx — Helga Pataki💌 (@helgapatakijeje) November 11, 2025

lo mejorcito que han dicho en el debate hasta el momento 🚬#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/Jm27OUnpAn — yiiii ໑̣ 🍋 (@yyy666yyy666yyy) November 11, 2025

Parisi diciendo que meterá baja a los delincuentes #DebatePresidencial pic.twitter.com/HiLve9i1zf — Carlitos Primavera 🌼 (@CarlosYahir_) November 11, 2025

Preguntan cualquier cosa en el #DebatePresidencial

Inmediatamente Harold Mayne-Nicholls: pic.twitter.com/BZM41VYqy9 — Rodri Gallegos (@ro_gallegos) November 11, 2025

Es importante mencionar que las elecciones Presidenciales y Parlamentarias tendrán como fecha el próximo domingo 16 de noviembre.

Los candidatos que saldrán en la papeleta serán:

Franco Parisi

Jeannette Jara

José Antonio Kast

Johannes Kaiser

Harold Mayne-Nicholls

Marco Enríquez-Ominami

Evelyn Matthei

Eduardo Artés

