Pamela Díaz confesó que tiene demandada a una de sus ex parejas En una reciente entrevista por YouTube, Pamela Díaz no quiso contar mucho, pero confesó que demandó al papá de su retoña menor.

Hace unos días te contamos que Pamela Díaz decidió estrenar su propio canal de YouTube, por lo mismo que la animadora decidió colaborar con otros canales nacionales del sitio, así que recientemente apareció en el Carpool de ‘Vamo a Calmarno’, donde habló de todo.

Es en este contexto que la Fiera llamó la atención al confesar que tiene demandada a una de sus ex parejas. Siendo este Fernando Téllez, el padre de su retoña menor y con quien estuvo en una relación hasta fines del 2019.

Hasta el momento Pamela Díaz se había mantenido bastante hermética sobre su quiebre, pero ahora sorprendió al revelar esta información. «No tengo ningún tipo de relación, onda nada. Estamos en demanda y todo es un cacho, soy como un porcentaje importante de esas mamás que criamos solas» señaló la animadora, quien de todas formas no quiso hablar más a fondo de la situación.

Aunque la Fiera no nombró específicamente a su ex pareja, la mayoría infirió que era él, ya que posteriormente habló sobre su otro ex, Manuel Neira, padre de sus retoños Trini y Mateo, asegurando que con él no mantiene una mala relación, pero que sí es una neutral.

«Prefiero no hablar de él, es el padre de mis hijos y no tengo nada más que decir que eso» comentó Pamela, afirmando que «con Manuel estamos bien hace años, tampoco somos amigos como esas familias modernas que vamos a comer y todo eso, pero yo soy como lo justo y necesario».

Rumores de quiebre

Hay que recordar que hace un tiempo se confirmó la relación de Díaz con su ex compañero de trabajo Jean Philippe Cretton, esto luego de que los pillaran en el aeropuerto listos para partir juntitos a unas románticas vacaciones al Caribe.

Pero recientemente comenzó a surgir un rumor sobre su quiebre, a partir de que el ‘Experto en Reality’ se diera cuenta que los comunicadores dejaron de seguirse en redes sociales. Tras esto fue la misma Pamela quien se encargó de desmentirlo al subir un romántico video a Instagram.