Coté López confirma nueva relación: Cecilia Gutiérrez sorprendió con un desconocido dato sobre él que impactó a todos

Coté López ha estado en la palestra en las últimas horas, esto luego de que varios rumores apuntarán a un nuevo romance de la modelo.

Fue la semana pasada que fue vista junto a un hombre en un evento de moda, donde aparece en la portada.

En aquella ocasión, el programa de Chilevisión Plan Perfecto captó un beso entre ambos. En ese contexto, fue que le preguntaron por la situación.

«¡Amigo! ¡Por qué ustedes me quieren emparejar! ¡Déjenme en paz!», respondió cuando fue consultada.

No obstante, al tiempo posteó una foto besándose con un misterioso galán, esto en el marco de un matrimonio.

¿Quién es la nueva pareja de Coté López?

La nueva conquista de Coté López es Lucas Lama Von der Forst, creador de contenido y administrador de empresas de 28 años.

Según el programa antes mencionado, el joven, quien también practica boxeo, es popular en el mundo de las fiestas de música electrónica.

Vale destacar que los rumores vienen hace rato. En «Hay que decirlo», Gisella Gallardo dio a conocer que habló con Coté López, sin embargo, le desmintió una supuesta relación.

«Le pregunto por Lucas, a ver qué me podía contar, y me dijo: ‘Estoy soltera, no estoy con nadie oficialmente’», fueron sus palabras en aquella ocasión.

«Lucas es muy amoroso, pero es mi amigo y me acompañó para no ir sola al evento», enfatizó la ex pareja de Luis Jiménez.

Siguiendo por esa línea, Cecilia Gutiérrez reveló un desconocido del galán: «Me llegó un video, el pololo de Coté López estuvo con otra conocida antes».

Si bien no reveló la identidad, todo indicaría que se trata de Ignacia Michelson, con quien Lucas se habría involucrado luego del término de la ex Mundos Opuestos con la modelo Ura Janssen, según consignó T13.

