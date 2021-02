Kathy Contreras responde a las críticas por subir destapadas fotos estando embarazada Luego de que le llegaran pesados comentarios por el contenido que comparte en redes sociales, Kathy Contreras publicó un potente mensaje.

Hace casi un mes Kathy Contreras sorprendió a sus seguidores al anunciar con un bello video que se convertirá en mamita por primera vez. Desde ese momento que la chiquilla incluso está realizando un docurreality en sus redes sociales mostrando como vive la dulce espera de la pequeña Selva.

Pero no todo ha sido felicidad para la ex ‘Calle 7’, ya que la chiquilla ha recibido varias críticas de algunos usuarios a quienes no les parece para nada que siga compartiendo postales más ligera de ropa mientras está embarazada y le han dejado todo tipo de comentarios.

Frente a esto es que Kathy no se quiso quedar callada, así que ahora publicó una postal en la que posa de espaldas luciendo un bikini. «Buenas tardes a todo cachete» comenzó escribiendo para acompañar una sentida reflexión sobre la maternidad.

«Esta fotito me la sacó una amiga hace unas semanas atrás, y me cuestioné si la subía a mi Instagram, cosa que antes del embarazo no me hubiese pasado. Lo menciono porque quiero exponer el tema de los roles, donde mi propia psiquis se revela ante mi mostrándome estructuras aprendidas como por ejemplo: ¿Cómo debería ser yo ahora que estoy #embarazada?» agregó.

Siguiendo por esta línea, Kathy Contreras señaló que: «Esto se debe también porque me he encontrado con comentarios externos como: ‘Usted ya no debería vestirse así ahora que será madre… Wtf!!!».

«¡Estoy embarazada y seré madre!, pero también soy mucho más que esos 2 roles, y me comprometo a desestructurarme una y otra vez si es necesario, para ir derribando mitos aprendidos con los roles, por mi hijx y por mí. #libertaddeser» cerró su mensaje.

Tras subir la publicación, en poco tiempo Kathy se llenó de apoyo por parte de sus seguidores. «Ciertisímo! Hermosa Kathy»; «Me encanta que visualices este tema»; «Muy bien amiga, nunca dejes de ser tú»; «Me encanta!!! Una nunca deja de ser MUJER!!» y «Obvio linda! Chao con los «Cánnones morales»» son algunos de los comentarios que recibió.

Aquí te dejamos la postal de Kathy Contreras