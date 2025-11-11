Luto en el espectáculo: Muere popular actriz de la serie El Chavo del 8

El mundo del espectáculo latinoamericano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la destacada actriz María del Carmen Vela, más conocida como Maricarmen Vela, recordada por su participación en la entrañable serie El Chavo del 8. La intérprete, de 87 años, dio vida a Gloria, la tía de Paty, uno de los personajes del vecindario creado por Roberto Gómez Bolaños.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores y Actrices de México (ANDA), entidad que despidió a la artista con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales:

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte.

La trayectoria de María del Carmen Vela

La trayectoria de Maricarmen Vela estuvo marcada por una extensa y versátil carrera en la televisión, el cine y el teatro. Su primer encuentro con Roberto Gómez Bolaños se remonta a la década de los sesenta, cuando participó en la película Dos locos en escena, escrita y dirigida por el propio “Chespirito”. Años más tarde, en 1987, se incorporó oficialmente al elenco de El Chavo del 8, donde su personaje se ganó el cariño del público.

Además de su paso por la popular serie, Vela fue parte de reconocidas producciones como Cachún Cachún ra ra, Papá Soltero, Quinceañera, El gran circo de Capulina, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Lazos de Amor, Abismo de Pasión, Mi corazón es tuyo y Hijas de la Luna, entre muchas otras.

