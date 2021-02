¡Felicidades! Fotito demuestra que Américo volvió con su esposa La panelista de 'Milf', María José Torrealba, subió una foto a Instagram donde se ve a Américo de lo más feliz con su esposa.

En septiembre del año pasado, el cantante nacional Américo atravesaba un duro momento familiar, ya que se había separado de su esposa María Teresa Órdenes, después de 7 años de matrimonio y más de 20 unidos como pareja.

«Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos… a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó», dijo en ese entonces el intérprete de «Qué levante la mano» a Meganoticias.

Sin embargo, la tormenta parece haberse acabado para el chileno, ya que en redes sociales se le puede ver contento junto a sus hijos, en especial con Dominga, con quien aparece en varios videos y cosecha montones de likes.

Pero eso no es todo, ya que la voz en off de TV+ y panelista del programa ‘Milf’, María José Torrealba, subió una foto a Instagram donde aparece el cantante y su esposa juntos en un restaurant de la capital.

«Celebrando la amistad y los 11 años de la primera vez de @americooficial en el festival de Viña del Mar!!! Junto a su maravillosa esposa @pepa_dominga y su gran manager @melitonveraruiz 🥰🥰🥰 amigos de tantos años que adoro con todo mi», escribió la sensual voz en la red social de la camarita.

Tras esto es que muchos seguidores se dieron cuenta de que la pareja nuevamente estaba junta, por lo que preguntaron a la ‘Majo’ sobre la fecha de la fotito, contestando que había sido reciente.

«No querida no está separado, la foto es de hoy hace unas horas», respondió a una usuaria, confirmando el regreso de Américo y María Teresa.