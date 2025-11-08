¿Hay mala onda?: Américo se ofreció a pelear con Kanela en la próxima Noche de Combos

Américo fue uno de los artistas invitados a la segunda edición de Noche de Combos, evento que mezcla boxeo y creadores de contenido. La velada de boxeo se realizó la noche de este viernes, en el Teatro Caupolicán.

El evento contó con la animación del actor Francisco Melo, junto al organizador, el streamer Dylantero. Como plato fuerte de la velada, estuvo el combate estelar entre Jorge Aldoney y Julianno Sosa.

Américo se ofreció a pelear con Kanela en la próxima Noche de Combos

Uno de los momentos más comentados de la Noche de Combos, fue el show de Américo, entre medio de los combates. Pero no precisamente por lo musical, sino por una pausa que realizó en medio de su presentación.

Esto porque el cantante le habló directamente a Dylantero: «Te propongo algo, el próximo año invítame al ring a pelear«.

Esto causó rápidamente la reacción del público, y del propio organizador, que respondió: «Hay que buscarte un rival, nomás«, dando su aprobación.

Ahí, Américo respondió rápidamente, abriendo la polémica: «Con el ‘Kanela’, altiro. Tengo un año para entrenar».

Dylantero dio la aprobación, y el momento se hizo viral en las redes sociales, donde los fanáticos ya especulan sobre este posible combate para una futura edición de la Noche de Combos.

Por ahora, Kanela no ha respondido a la invitación de Américo, y tampoco se entregaron más detalles de por qué el nortino invitó a pelear al vocalista de Noche de Brujas.

También podrías ver en tu Radio Corazón: La fuerte confesión de Mario Ortega tras salida de Mundos Opuestos: «No teníamos cepillo, teníamos que lavarnos los dientes con ceniza»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google