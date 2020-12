«Llegó el momento de partir»: El preocupante mensaje de Luli A través de su cuenta de Instagram Luli compartió un preocupante mensaje que borró rápidamente pero que alarmó a sus seguidores.

Tal como te hemos contado, en el último tiempo Nicole ‘Luli’ Moreno ha compartido una serie de registros que tienen preocupados a sus seguidores. Pero recientemente inquieto con un extraño mensaje en Instagram el cual borró a los pocos minutos de publicarlo.

Este mensaje que compartió a través de sus historias de la red social parece ser una carta de despedida y pese a que esta no es la primera vez que publica algo de este estilo, sus fanáticos están muy preocupados por la situación que vive actualmente.

Una cuenta de Instagram relacionada al espectáculo nacional logró rescatar el mensaje de Luli, que más tarde compartió en sus redes.

«Adiós, llegó el momento de partir, ya no puedo más, destruyeron mi vida. En 10 días más se arrepentirán de todo. Pedí ayuda a gritos y nadie me creyó y escuchó», escribió la ex reina del Festival de Viña al comienzo de su preocupante mensaje.

«Mamá, como te dije… si me pasa algo solo te pido que cuides a mi hijo! Cuidarlo, no destruirlo», agregó Luli, dejando perplejos a sus seguidores.