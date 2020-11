Briones sale a defender impuesto de segundo retiro: «Todos tenemos que aportar un poco» A raíz de varias peticiones a remover el impuesto en el proyecto del segundo retiro, el ministro Briones mantuvo su postura.

Tras la aprobación en general del proyecto de un segundo retiro de AFP presentado por el Gobierno en la Cámara del Senado, la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados lo revisará nuevamente la idea este lunes.

Frente a la posible eliminación el punto donde se estable el pago de impuestos, el Ministro de Hacienda, Enrique Briones, defendió la idea. «No me voy a cansar de dar el mismo ejemplo: 8 de cada 10 chilenos no paga impuestos a la renta», aseguró el secretario de Estado. Junto con agregar que «todos tenemos que aportar un poco».

Briones enfatizó en que solo aquellas personas que ganen más de 700 mil pesos pagarán impuestos por retirar parte de sus fondos de pensiones.

El ministro aseguró que gran parte de los chilenos que recibirá el dinero no ha sufrido la pérdida de sus ingresos. «Lo que sabemos del retiro es que dos de cada tres pesos retirados son de personas que no ha perdido su trabajo», señaló.