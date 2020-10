Ignacia Michelson se fue con todo contra su ex polola Ura Janssen A través de redes sociales, Ignacia Michelson aseguró que su ex peor es na' ha tenido malos tratos con emprendedores que hacen canje.

A pocas semanas de haber anunciado que se casarían y que incluso estaban pensando en irse a vivir a Europa, se dio a conocer el inesperado término de la relación entre Ignacia Michelson y la modelo Ura Janssen.

Ya pasado un tiempo desde su quiebre, la ex chica reality usó su cuenta de Instagram para desligarse completamente de Janssen, acusando una mala actitud con emprendedoras con las que ambas hacían canjes.

«Quiero hablar un tema súper importante. Quiero que me desliguen con mi ex pareja Ura, porque sé que muchas personas le están haciendo canje a ella y han tenido muy malos tratos de parte de ella», comenzó señalando Ignacia.

Siguiendo por esta línea, la polémica chiquilla agregó: «Entonces yo digo que me desliguen de ella. Si tú quieres hacer canje con ella, tú te haces responsable».

Ignacia aseguró que su ex peor es na’ «trató mal a la niña que me hace las pestañas, a otra niña que le puso uñas, entonces eso a mí no me gusta, porque somos todos personas y nadie es más que nadie, entonces yo no voy a aguantar que alguien trate mal a una persona».

Finalmente la chiquilla lanzó una advertencia. «Si tú quieres hacer canje con ella, es con ella, no me liguen a mí con eso», concluyó.