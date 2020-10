Fran Undurraga contó la especial razón por la que decidió volverse vegetariana A través de su cuenta de Instagram, Fran Undurraga contó su historia con un especial animalito que la hizo dejar de comer carne.

Por medio de su cuenta de Instagram, Fran Undurraga contó la especial razón por la que se volvió vegetariana, al compartir un video recordando a Hermes, un pequeño pajarito que rescató en México, donde se debió quedar a raíz de la pandemia por el coronavirus.

Resulta que esta pequeña ave le cambió la vida, pues fue tanto fue su vínculo con él en tan poco tiempo, que decidió ser vegetariana: y ya lleva cerca de seis meses sin consumir carne.

«¡Cómo extraño a Hermes! Mi angelito que conocí en México», comenzó escribiendo Undurraga para acompañar un tierno video en el que aparece con el animal.

«Cuando lo rescaté debajo de una lavadora, pensé que como mucho viviría 2 días. Es difícil mantener un polluelo vivo. Pero esos 2 días se transformaron en 3 meses, y ese pequeño pajarito se transformó en mi gran compañía», expresó.

Siguiendo por esta línea, Fran Undurraga confesó que: «No puedo describir con palabras todo el amor que nos entregábamos, el uno al otro, yo era todo lo que él tenía y viceversa…».

«Cuando lo dejé libre no quería volar, se pegaba a mí… Me dio mucha tristeza dejarlo, pero me tenía que venir a Chile y Hermes tenía que hacer su vida de pajarito libre», explicó.

«Después de este vínculo, decidí hacerme vegetariana y respetar más aún a los animales. Para mí son los mejores seres que Dios creó, infinitamente. Son muy superiores a los humanos», cerró Undurraga su historia.

Igualmente, la ex chica reality aseguró tras este cambio en su alimentación: «¡Me he sentido muy bien! Mi piel ha mejorado notablemente».

Aquí te dejamos la historia de Fran Undurraga: