Alcalde Carter no descarta postularse a La Moneda: «Chile tiene que ser gobernado por alguien de clase media» Rodolfo Carter señaló en una reciente entrevista que "No podemos seguir gobernando con una papa en la boca entre puros amigos de 3 o 4 colegios".

Recientemente Rodolfo Carter, dio a conocer que está dispuesto a postularse como candidato a Presidente. En el programa ‘Stock Disponible’ de Vía X, el alcalde de La Florida fue consultado sobre su candidato y afirmó: «yo».

«Sí, yo me represento a mí mismo y no lo digo con falsa modestia ni con exceso de orgullo. Creo que alguien como yo (debería ser el candidato de la centro derecha), para no ser tan egocéntrico» dijo el ex UDI.

Sobre sus cualidades para ser Presidente, Carter señaló que: «Chile tiene que ser gobernado por alguien de clase media alguna vez, no podemos seguir gobernando con una papa en la boca entre puros amigos de 3 o 4 colegios importantes».

Junto con lo que agregó: «Me costo responderte esa pregunta porque puede sonar super egocéntrico, pero te prometo que no. Para ser justo falta un gallo que cache lo que es la cesantía, un gallo que haya visto llorar a sus papás porque tenían miedo a perder la pega, un gallo que haya vivido en la dictadura y sepa que ver militares en las calles no es una buena noticia, y eso no implica no amar a las fuerzas armadas y no emocionarse con nuestra historia patria».