Muere reconocido cantante de cumbia a sus 27 años: «Vuela alto hermanito, se te extrañará mucho…»

En las últimas horas, impacto ha generado una noticia que afectó al mundo de la cumbia.

Resulta que se comunicó la noticia de un popular cantante de música tropical. El sujeto en cuestión es Naoiki Ishida, vocalista de la banda «Explosión Cumbiera».

La noticia fue informada por Claudio Armando, colega musical y cantante de del grupo «La Pantera».

El deceso del artista ocurre 10 semanas después de la muerte de su hermano, Ocasional Talento, quien era un talentoso rapero boliviano y familiar de Ishida.

Cabe destacar que los motivos de su fallecimiento aún se desconocen.

Claudio Armando, popular cantante boliviano, reveló la noticia mediante un posteo. En este, escribió: «Vuela alto hermanito. Se te extrañará mucho».

Asimismo, a través de Facebook también le dedicó unas palabras: «Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobretodo llevaste tu música a muchos corazones… Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos».

Explosión Cumbiera destacó en la música popular boliviana por canciones como «Partido en Dos», «Tatto», «El Teléfono», entre otras.

Luego de su fallecimiento, sus seguidores se manifestaron a través de redes sociales para dejar mensajes en su última publicación.

«Por favor que no sea cierto lo que acabo de ver en las noticias»; «Amigooo noooo»; «Te amo hermano! Ya estás con el Hiro»; «Ninguna madre debería enterrar ah sus hijos. Ese dolor no debieron dárselo…»; «Q.E.P.D QUERIDO AMIGO NAO»; «Vuela alto Naoki, ya eres libre, vuela alto al lugar donde no hay dolor, ni sufrimiento», fueron solo algunos de los mensajes que escribieron en su perfil.

