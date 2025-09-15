¡Impacto en la TV! Sujeto armado entró al estudio de noticiero en plena transmisión en vivo: «Me quieren matar»

Impacto ha causado la arriesgada acción de un sujeto en plena transmisión de un programa televisado.

La insólita situación ocurrió en la mañana de este lunes. El hombre que armó un escándalo llevaba un cuchillo entre sus pertenencias.

Según los primeros antecedentes, el hombre habría atacado a un guardia de seguridad, propinándole puntazos y rompiendo vidrios de la señal.

En este contexto, la División de Operaciones Especiales Metropolitanas tuvo que intervenir junto al grupo GEOF.

Sujeto armado interrumpe noticiero en vivo

El hombre que irrumpió salvajemente en el estudio del programa, justificó su actuar comentando que quería salir en la transmisión en vivo, esto con el fin de denunciar una amenaza.

«Soy el mejor y me quieren matar», fueron sus palabras, según La Cuarta.

Luego de quitarle el arma que portaba, periodistas del canal conversaron con él. De esta manera, funcionarios policiales entraron para reducirlo y llevarlo detenido.

Cabe destacar que según medios locales, el hombre tiene antecedentes por consumo de drogas, robo, tentativa de robo y hurto.

