«He sido insultado, descalificado» Américo se sincera tras polémico show Luego de que hablara en los medios por su día de furia en Arica, Américo aprovechó su cuenta de Instagram para hablar sin censura de la situación.

No cabe duda que esta semana no ha sido nada fácil para Américo, pues el artista nacional ha estado en medio de la polémica tras vivir un día de furia con un asistente a su show en el cierre del Carnaval con la Fuerza del Sol en Arica.

El artista aburrido por la actitud de la persona, lanzó una frase que le generó una serie de críticas. «Te invito a pasarlo bien amigo, te invito a disfrutar de este Carnaval. Y si no la pasas bien, que alguien le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la raj…» expresó a todos los presentes.

Con el paso de los días, Américo decidió subir un video a su cuenta de Instagram, donde con más calma explica su punto de vista de lo que ocurrió en la celebración nortina.

«Hago este video para explicar y compartir cómo fue la situación y cuál fue la idea. Sin edición y sin un titular que sea lo primero que impacte, al contrario, aquí estoy tratando de que sea esto lo mas justo para mí y para mi familia, por mi equipo de trabajo, para la gente que me conoce y porque ha sido bastante injusto el juicio» comentó el artista.

También te puede interesar: "No es tema para mí" Américo se refiere a su día de furia en Arica

Junto a lo que Américo agregó: «Mi intención era empatizar, mi intención era colaborar con lo que ahí estaba sucediendo y no solamente esa mañana, sino que en los tres días de carnaval dónde habían manifestantes, y me parece perfecto de que haya alguna constancia, de que haya alguna consecuencia en cuanto al estallido».

Siguiendo por esa línea, el intérprete de ‘El Embrujo’ indicó sobre la polémica frase que lanzó: «Lo ocurrido con los dedos y la espuma que se los mandé a meter a alguien donde debía, fue eso una situación con una persona que ya nos tenía bastantes agotados, a mí equipo, a las bailarinas…».

«Ya no había forma de entenderse con él y fue solamente con él, el resto de la gente lo pasó fantástico, el resto de la gente entendió. Sabemos y entendemos y no queremos quedarnos afuera de lo que la gente necesita hoy» continuó Américo.

Para cerrar, afirmó que ha recibido una serie de duras críticas tras el incidente: «He sido insultado, descalificado, me han tratado de todo, inclusive me han tratado de peruano, de boliviano, de indio, y sí… tengo sangre india del norte del país, ¿creen que llamarme peruano o boliviano es un insulto?, para mí no lo es, al contrario, lo agradezco. La gente me recibe con mucho cariño, lo que me preocupan son las amenazas, la seguridad, no solamente la mía, sino que la de mi equipo la de mi familia».

Aquí te dejamos el video de Américo: