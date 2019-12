Ídola: Retoña de Américo debuta en la música de la mano de su papá En el tema 'Tu sangre en mi cuerpo' de Américo, se puede escuchar todo el talento de la pequeña Dominga que promete romperla en la música.

No cabe duda que el inconfundible talento del cantante Américo fue heredado su pequeña retoña Dominga, quien a sus solo siete añitos ya ha podido ser parte de uno de los nuevos temas del artista nacional.

En ‘Tu sangre en mi cuerpo’, del nuevo álbum del artista titulado ‘Soy cumbia’, se puede escuchar el tremendo vozarrón que tiene la niña, quien ya tiene claro que le gustaría seguir el camino musical de su papá y su abuelo.

“Fue muy bueno, porque es bacán. Todos los días ponía la canción en la casa y así me la aprendí, algunas me las sabía de memoria, pero todo fue muy entretenido. Me gusta mucho cantar”, comentó Dominga a La Cuarta.

Mientras que el papá chocho, mencionó que «Queríamos tener un registro con la familia, un registro de la voz de Domi porque siempre la escuchamos cantar y se me ocurrió que podía ser en este disco. Le pregunté, y ella aceptó feliz».