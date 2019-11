«Facha será tu abuela» Pancho Saavedra se indignó con crítico en redes sociales 4 noviembre

A raíz del estallido social en Chile, varios personajes de la televisión se han convertido en el blanco de críticas, siendo uno de ellos el animador de ‘Lugares que hablan’ y ‘Contra viento y marea’, Pancho Saavedra.

El rostro de Canal 13 ha sido duramente criticado en redes sociales. Tanto así que, varios usuarios lo acusaron de callar o ser cómplice del ‘problema’ social.

Sobre todo porque en un principio Saavedra no habló frente a lo que pasaba en el país. Pero el comunicador respondió que no lo hizo porque estaba de vacaciones y no sabía con certeza lo que ocurría, así que interrumpió sus vacaciones para volver al país y comenzar con un programa especial llamado ‘Chilenos que hablan’.

Sin embargo, todavía sigue recibiendo una gran cantidad de críticas a través de redes sociales.

Es más, ahora último un usuario de Twitter lo etiquetó y lo interpeló con duras palabras, tratándolo de ‘facho’.

Ante esto, el animador no se quedó callado y respondió duramente. “Facha será tu abuela, no te das cuenta que te sumas al prejuicio, llevo 7 años visibilizando la desigualdad , así que ándate a la cresta”, escribió.