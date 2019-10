«Hago un llamado a la calma» Pancho Saavedra se refirió a las manifestaciones 21 octubre

En medio de las movilizaciones por el descontento social que se vive actualmente en Chile, han sido pocas las figuras conocidas que se han referido a este movimiento y aquellos que lo hicieron, apoyaron la demandas, pero no los hechos de violencia que se han dado los últimos días.

Frente a esto, los usuario de Twitter comenzaron a emplazar a varios ‘famosos’ a referirse a esta situación. Y uno de los nombres que más se repitió fue el de Pancho Saavedra, quien es conocido por ser muy crítico con políticos, además de hablar contra la desigualdad social.

Pese a esto, en esta oportunidad el comunicador se mantuvo en silencio durante el fin de semana, y recién pasadas las 21:00 horas del domingo fue que decidió referirse a esta situación a través de su cuenta de Twitter.

También te puede interesar: "Esto se le salió de control" Mon Laferte emplazó a Piñera

«Siento tanto dolor por lo que está ocurriendo en nuestro Chile querido, ese que conozco tanto. Apoyo con fuerza las demandas sociales; salud, transporte, pensiones y todos aquellos requerimientos que ningún gobierno ha sido capaz de hacerse cargo» comenzó escribiendo Pancho Saavedra.

Junto con lo que agregó: «Pero queridos compatriotas; no destruyamos lo que tanto nos ha costado. No me refiero sólo a la infraestructura, sino que a nuestra democracia. Tenemos que apoyar las demandas sociales, pero cuidándonos, dialogando y no violentándonos. Hago un llamado a la calma. El mensaje ya se escuchó fuerte y claro, y esperemos soluciones».