Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen se enfrentaron en ‘Bienvenidos’ 4 noviembre

Este lunes en ‘Bienvenidos’ nuevamente decidieron abordar el estallido social de nuestro país y más específicamente, el tema de las pensiones. Fue justo en medio de esa discusión que dos de los panelistas del matinal, Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen, protagonizaron un tenso momento.

Polo, por su parte, planteaba que había que ser realista, dado que no había dinero para todo. Es por lo mismo que señaló que debían establecerse prioridades y comparó la realidad del país con la de una familia común chilena donde había dos opciones: gastar lo que se tiene o endeudarse.

Frente a esto, Mauricio le replicó que esa no era la realidad de los chilenos, pues solo unos pocos pueden vivir tranquilos. Los otros no pueden decidir si se endeudan o no porque simplemente no hay otra opción.

La discusión entre los periodistas siguió subiendo de nivel y aunque Tonka Tomicic trató de bajar la tensión, no resultó. Polo terminó respondiéndole a Jurgensen muy molesto: «Si me rebates que sea sobre lo que yo estoy diciendo (…) Entonces no tengo derecho a argumentar, si quieres me callo el resto de la mañana».

En redes sociales este momento tampoco pasó desapercibido, donde varios criticaron a Polo Ramírez por su actitud pues ya ha protagonizado otros momentos y frases desafortunadas en medio del estallido social.