«Uno se casa por la parte económica» indignación causó mamá de la novia en «Contra viento y marea» 28 octubre

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de «Contra viento y marea» en Canal 13, y lo que definitivamente más llamó la atención en el programa, fue la actitud de la mamá de la novia, frente a la decisión de su hija de casarse.

Resulta que la historia de Margarita emocionó a todos los televidentes, pues junto a su novio, Víctor, le contaron a Pancho Saavedra que su sueño era casarse, a pesar de que él sufre de un agresivo cáncer en etapa muy avanzada.

La novia le comentó al conductor de «Contra viento y marea», que una de las situaciones que más le dolía, era que su madre no le contestara el teléfono a Víctor, ni que tampoco los visitara, así que decidieron mostrar el momento en el que por fin pudieron conversar.

En este primer encuentro con cámara escondida, Margarita habló con su madre y le contó que se quería casar. Junto con esto le contó que su novio estaba muy enfermo, pues tenía cuatro tumores en la cabeza, razón por la que no se podía levantar.

Frente a esto su madre le dijo: «Yo ya no creo en los hombres, con todo lo que he pasado y vivido (…) ¿Para qué te vas a casar?, ¿con qué motivo? Uno se casa por la parte económica, siempre te lo he dicho, te vas a casar y después el Víctor se va a morir».

Pero no se quedó ahí, sino que agregó: «Una pareja se junta para luchar, para obtener cosas en común, para luchar juntos… para tener planes el día de mañana ¿y tú qué planes tienes?, tú sabes cómo soy yo, yo hablo las cosas como tienen que ser».

Tras esto, en «Contra viento y marea» mostraron que Margarita volvió a ver a su madre, y le contó que se casaba al otro día, a lo que su mamá se indignó, ya que era la última en enterarse de lo que pasaba e incluso emplazó a Víctor a pesar de que estaba postrado.

Ahí fue que llegó Pancho Saavedra, quien no aguantó lo que estaba escuchando y le dijo a la mamá de la novia que se «sacara esa coraza» ya que su hija necesitaba a su madre.

Tras esto, ambas se tomaron de las manos y la mujer dijo: «Me equivoqué Margarita, me equivoqué, perdóname» y finalmente terminaron abrazadas.